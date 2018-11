Pour stopper un voleur, la police peut le renverser

La police londonienne a recours à des chauffeurs spécialement formés pour interpeller les délinquants en scooters ou motos, en recrudescence ces dernières années. Et son moyen d'intervention, baptisé le «contact stratégique», est pour le moins radical: il s'agit de faire tomber les conducteurs pour éviter qu'ils ne prennent la fuite. Auparavant, les malfrats jouissaient d'un relatif sentiment d'impunité puisque les policiers renonçaient bien souvent à les poursuivre de peur de provoquer des accidents.

Scotland Yard a diffusé la semaine passée des vidéos d'interventions policières percutant des motards, relève Euronews. Désormais les motards n'auront donc plus d'échappatoires: ils pourront être pourchassés «qu'ils portent ou non un casque de sécurité et quelle que soit leur vitesse», écrit la chaîne d'information européenne.

Cette technique d'intervention ne fait toutefois pas l'unanimité dans les rangs de la police. «Il est dangereux de foncer délibérément sur un autre véhicule. La loi qualifie clairement cette situation de conduite dangereuse et les policiers pourraient être , poursuivis», détaille ainsi le président de la Police Federation of England and Wales. De son côté, Scotland Yard affirme que les vols de deux-roues ont chuté de 36% depuis que la nouvelle procédure a été mise en place.

(L'essentiel/cga)