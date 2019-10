Grosse opération antiterroriste en Suisse

Une grande opération antiterroriste a été menée mardi, dans les cantons de Zurich, Berne et Schaffhouse, en Suisse. Onze perquisitions ont été menées simultanément contre onze personnes, dont cinq adolescents. Quatre d'entre eux, âgés entre 15 et 17 ans, vivent près de Zurich. Le cinquième adolescent est établi dans le canton de Berne.

Les onze personnes sont soupçonnées de violation de la loi interdisant les groupes Al-Qaïda et État islamique ainsi que de soutien et de participation à une organisation criminelle. L'un des six prévenus adultes est un djihadiste de retour qui a déjà fait l'objet d'un jugement en Suisse. Le procureur va demander son incarcération. Même chose pour un des autres prévenus. Tous deux restent en détention jusqu'à la décision finale du tribunal.

(L'essentiel/ats)