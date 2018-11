La langue islandaise menacée par l'anglais?

Arnaldur Indridason, célèbre auteur de polars islandais, n'y pourra rien: la langue islandaise qu'il manie avec talent dans ses romans sombres est submergée par la concurrence sur son île de l'anglais devenu omniprésent, star de la communication à l'ère numérique. Comme chaque année depuis 1996, a eu lieu le 16 novembre la «journée de la langue islandaise», vouée à attirer «l'attention» sur l'islandais et «sa valeur» culturelle, dans ce pays de facto bilingue où beaucoup de jeunes sont même plus à l'aise en anglais.

Sur cette petite île où vivent 355 000 personnes, l'idiome barbare rend le nom des volcans imprononçable pour les non-initiés: souvenez-vous de l'«Eyjafjallajökull», qui avait paralysé en 2010 l'espace aérien d'Europe avec ses nuées de cendres, un défi oral pour les présentateurs de JT du Vieux Continent. Savoir réciter Shakespeare dans le texte y est vécu comme une nécessité. «Je dois être capable de lire l'anglais car c'est une langue omniprésente et universelle», explique - en islandais - Sigthór Elías Smith, un blondinet aux yeux bleus de 11 ans en classe de 6e.

Enfants exposés à l'anglais

Les parents poussent souvent dans ce sens-là, relève Sigridur Sigurjonsdottir, professeur de grammaire islandaise à l'Université d'Islande: «Ils veulent que leurs enfants soient bons en anglais car c'est la clé pour tout». Le développement du digital n'a fait qu'accroître la place de l'anglais en Islande, où il était déjà bien plus présent que dans nombre de pays d'Europe. Pas moins de 57% des enfants en Islande ont commencé à utiliser un ordinateur, un smartphone ou une tablette à l'âge de deux ans, et près de 8% avant même d'avoir soufflé leur première bougie.

Or, la plupart des contenus sont en anglais. On dévore des vidéos et on joue à des jeux sur les tablettes ou les smartphones d'abord en anglais. Les enfants islandais ont ainsi un anglais «actif» de plus en plus tôt, renchérit Sigridur Sigurjonsdottir. «Parmi les 3-5 ans, 35% jouent à des jeux vidéo interactifs en anglais. Et 60% des 10-12 ans». Problème: même s'ils parlent l'islandais courant à la maison et à l'école, souvent ils «n'ont pas assez de bases en islandais dans la période d'acquisition de la langue, durant les cinq à six premières années» de leur vie, s'alarme le linguiste Eiríkur Rögnvaldsson, qui conduit l'étude universitaire.

Exil

La déferlante de l'anglais n'est pas propre à l'Islande, mais dans ce pays, la pression de l'anglais, ancienne, est d'autant plus forte que de nombreux jeunes aspirent à l'exil. «Ils ne voient pas forcément leur avenir en Islande et veulent partir étudier et vivre à l'étranger. Il apparaît que la connexion à leur île natale et à leur langue n'est plus aussi forte», analyse le linguiste Eiríkur Rögnvaldsson.

«Je ne crois pas à la disparition de l'islandais», insiste Gudrún Kvaran, la présidente de cet organisme gouvernemental. «Il y a deux siècles, nos fameux experts linguistes danois (NDLR: l'Islande faisait partie du royaume du Danemark) disaient que l'islandais serait mort d'ici 200 ans. Or, nous parlons toujours islandais aujourd'hui».

(L'essentiel/afp)