Une «pluie» de morceaux d'avion tombe sur la ville

Au bout d'une des pistes de l'aéroport international de Rome-Fiumicino, Isola Sacra a l'habitude du bruit des avions. Mais c'est un autre type de désagrément que les habitants de cette petite ville ont subi, samedi après-midi. Des fragments d'avion sont tombés du ciel.

Des pièces de métal «incandescentes» se sont abattues sur des toits, des balcons et des voitures. Les dégâts sont limités et par miracle, personne n'a été touché, relate le Corriere della Sera.

Il semble que les fragments provenaient d'un Boeing 787 de la compagnie Norwegian, qui a dû faire demi-tour après une «panne à un réacteur». L'avion, qui venait de décoller à destination de Los Angeles, a fait demi-tour et s'est posé sans encombres. Les 298 passagers et membres d'équipage sont sains et saufs.

Bits from the left engine of a 787-8 Dreamliner (LN-LND) Norwegian which took of from Rome for LAX fell in the Isola Sacra region of Fiumicino. The 787 (298 pax) returned to FCO, landed safely. No injuries on the ground, but a few cars damaged. https://t.co/6Cq3eULgs1 @JacdecNew pic.twitter.com/IZEz5lhE8A— Aeronews (@AeronewsRO) August 10, 2019

(L'essentiel/arg)