L'Ukraine demande l'intervention de l'OTAN

Le président ukrainien Petro Porochenko a demandé aux pays membres de l'OTAN, et notamment à l'Allemagne, de déployer des navires en mer d'Azov pour soutenir Kiev dans son bras de fer avec Moscou, après un accrochage avec les forces russes au large de la Crimée. «L'Allemagne est l'un de nos plus proches alliés et nous espérons que des pays au sein de l'OTAN sont désormais prêts à dépêcher des navires en mer d'Azov pour aider l'Ukraine et y assurer la sécurité», a déclaré le président Porochenko, dans une interview publiée jeudi par le quotidien allemand Bild.

Le président russe Vladimir Poutine «ne veut rien de moins qu'occuper la mer d'Azov. Le seul langage qu'il comprenne est l'unité du monde occidental», a poursuivi Petro Porochenko. «L'Allemagne doit également se demander: que fera ensuite Poutine si nous ne le stoppons pas», a averti le président ukrainien. Les gardes-côtes russes ont intercepté par la force, dimanche, trois navires de la Marine ukrainienne en mer Noire, non loin de la péninsule ukrainienne de Crimée annexée par la Russie en 2014, tirant sur eux et faisant trois blessés parmi les marins à leur bord.

Il s'agit de la première confrontation militaire ouverte entre Moscou et Kiev depuis cette annexion et le début la même année d'un conflit armé dans l'est de l'Ukraine entre forces ukrainiennes et séparatistes pro-russes qui a fait plus de 10 000 morts. L'Ukraine ne décolère pas après ce qu'elle considère être une agression de son voisin. La loi martiale, votée lundi par le Parlement, y est entrée en vigueur mercredi, pour 30 jours, dans dix régions frontalières et côtières de ce pays.

(L'essentiel/afp)