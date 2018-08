La vidéo de l'enlèvement du camion miraculé

Ce qui reste du pont Morandi à Gênes (Ita) est maintenant libre. Tous les véhicules qui se trouvaient encore dessus ont été retirés. Le poids-lourd qui s'était arrêté à quelques mètres du vide et dont la photo a fait le tour du monde a été le premier a pouvoir repartir.

Son chauffeur a dû effectuer une longue marche arrière pour pouvoir faire demi-tour. Il a ainsi dû éviter un autre camion et les nombreuses voitures présentes sur l'ouvrage, comme on peut le voir sur une vidéo diffusée par le quotidien «Repubblica».

Les recherches continuent à Gênes. Les sauveteurs ne renoncent pas, même si les chances de retrouver des survivants s'amenuisent d'heure et heure. Le dernier bilan fait état de 38 morts et 15 blessés et entre dix et vingt disparus. Il s'agit de personnes susceptibles d'être passées sur le pont au moment du drame et qui ne donnent plus de signe de vie depuis.

(L'essentiel/atk)