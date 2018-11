Le site Pornhub serait accessible aux mineurs

Une association mandatée par le Conseil français des associations pour les droits de l'enfant (Cofrade) a déposé plainte contre la plateforme de vidéos pornographiques en ligne Pornhub, accessible aux mineurs, a-t-on appris mardi auprès de son président. Pornhub, un des plus gros sites de vidéos pornographiques en ligne et qui appartient à une structure dont le siège social est basé au Luxembourg, ne comporte pas de message d'avertissement et ne restreint pas son accès aux seuls majeurs, a indiqué à l'AFP Thomas Rohmer, président de l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique (Open).

Un constat d'huissier atteste que les internautes peuvent tomber directement sur le site «à travers une recherche de termes extrêmement conventionnels» sur un moteur de recherches: «Nous voulons démontrer qu'on ne cherche absolument pas le consentement des internautes pour rentrer sur le portail et qu'il n'y a pas de contrôle de majorité». Selon le code pénal, la diffusion de contenu pornographique susceptible d'être vu par un mineur est punissable de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

«Nous souhaitons redéfinir ce qu'est un site web légal», déclare Thomas Rohmer, plaidant pour que ce type de plateformes contiennent un message d'avertissement et incluent des solutions techniques permettant de vérifier que les internautes les consultant ne sont pas des mineurs. «Nous voulons que tous les sites qui n'appliqueront pas les modifications législatives soient bloqués par une décision de justice», a-t-il encore indiqué.

