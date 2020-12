«Elle aurait pu gagner l'Oscar, elle jouait si bien»

Une Britannique de 29 ans a été condamnée à cinq mois de prison pour avoir fait croire à son entourage – et même son mari – qu’elle était atteinte d’un cancer en phase terminale. Toni Standen est allée jusqu’à se raser la tête et prétendre qu’il ne lui restait que deux mois à vivre pour soutirer de l’argent à ses proches. Bouleversées par son sort, des amies de Toni ont lancé une collecte de fonds et levé 8 500 livres (9 471 euros) pour lui offrir un mariage de rêve avec son compagnon James.

L’arnaque a commencé en 2017, quand la Britannique a annoncé à deux de ses amies qu’elle souffrait d’un cancer du vagin en phase terminale. Toni leur donnait régulièrement des nouvelles de son traitement et fournissait tellement de détails que jamais ses copines n’ont douté de son histoire, rapporte le Mirror.

En mars 2019, la jeune femme a annoncé lors d’une interview que son cancer était en phase terminale et qu’elle rêvait que son père, atteint lui d’un véritable cancer, puisse la conduire jusqu’à l’autel. Le mariage, en partie financé par des internautes généreux, s’est finalement déroulé après le décès du père de Toni. Les jeunes mariés sont partis en lune de miel en Turquie, avant de visiter plusieurs autres pays. En janvier dernier, la jeune femme a annoncé sur les réseaux sociaux qu’il ne lui restait plus que deux mois à vivre.

Mais les soupçons ont commencé à apparaître. Lors d’une conversation téléphonique avec ses deux amies – dont il existe un enregistrement –, la Britannique a fini par avouer avoir tout inventé. «Je ne sais pas si Jim et moi allons divorcer, je ne lui en veux pas si c’est le cas et je ne vous en veux pas à toutes les deux si c’est la fin, je comprends parfaitement et je devrai d’une manière ou d’une autre aller de l’avant», leur a-t-elle écrit dans un message.

Au tribunal, le juge n’a pas mâché ses mots face à l’accusée: «Je ne tolère pas que vous n’ayez pas pu vous arrêter. Non seulement vous n’avez pas arrêté, mais vous avez aggravé la situation en donnant des interviews aux journaux pour susciter la sympathie du public. Vous avez utilisé l’argent récolté grâce à la générosité d’étrangers pour financer un mariage et des vacances. Tout membre de la société doté de bon sens serait consterné par votre comportement», a-t-il déclaré.

«Elle m’a dit qu’elle était en train de mourir et je suis tombée dans le panneau. Elle aurait pu gagner un Oscar, elle jouait si bien la comédie», a confié Cheryl Aston, une ex-amie de l’accusée. En plus de sa peine de prison, Toni devra rembourser un don de 2 000 livres (2 227 euros) versé par un homme d’affaires local.

(L'essentiel/joc)