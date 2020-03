Un deuxième patient atteint du VIH guérit

Un patient atteint du VIH, ayant bénéficié d'une greffe de cellules souches, est désormais «guéri», ce qui en fait le deuxième au monde à se remettre de cette maladie, ont annoncé ses médecins mardi. Près de dix ans après le premier cas confirmé d'un patient souffrant du VIH ayant réussi à s'en débarrasser, ce deuxième cas, connu comme «le patient de Londres», n'a montré aucun signe du virus depuis 30 mois, selon les résultats publiés dans la revue «The Lancet HIV.»

En mars 2019, le professeur Ravindra Gupta, de l'université de Cambridge, avait annoncé que cet homme diagnostiqué séropositif en 2003 était en rémission, n'ayant montré aucun signe d'atteinte du virus depuis 18 mois. Le médecin avait toutefois appelé à la prudence, insistant sur le terme de rémission et non de guérison, demandant plus de temps.

Un an plus tard, son équipe a franchi ce pas. «Nous suggérons que nos résultats représentent une guérison du VIH», ont annoncé les spécialistes après avoir testé des échantillons de sang, de tissus, et de sperme. «Nos conclusions montrent que le succès de la transplantation de cellules souches comme traitement du VIH, pour la première fois rapportée il y a 9 ans pour le patient de Berlin, peut être reproduite», estiment les chercheurs qui espèrent désormais d'autres succès.

(L'essentiel/afp)