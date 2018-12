La vidéo émouvante d'un chien abandonné

Une vidéo, diffusée sur les réseaux sociaux par la SPA du Royaume-Uni, et filmée le 17 décembre dernier, par une caméra de surveillance, dans une rue de Soke-on-Trent, sud de Manchester, a brisé le cœur de nombreux internautes.

On peut y voir un automobiliste descendre de sa voiture avec son chien et une niche en tissu. La séquence montre ensuite l'homme retirer la laisse de son animal avant de repartir en courant en direction de son auto. Pour faire s'arrêter son propriétaire, le chien tente alors tous les moyens possibles et tourne autour de la voiture avant de sauter vers les fenêtres, sans succès.

L'animal a été retrouvé une heure plus tard par un passant qui l'a transporté chez un vétérinaire. «Il faut voir les images pour croire qu'une telle histoire puisse exister. C'est triste. Je ne comprends pas que quelqu'un puisse agir ainsi», s'est émue Natalie Perehovsky, inspectrice de la SPA au «Evening Standard». «Le vétérinaire a scanné la puce du chien et deux anciens propriétaires ont été retrouvés, mais aucun d'eux ne semble être celui qui l'a abandonné en pleine rue».

L'auteur de l'acte est rapidement recherché. Mais en attendant, Snoop, comme il a été rebaptisé par la SPA, cherche un nouveau maître. Il est décrit comme «amical et adorable». Des centaines de personnes se sont déjà proposées pour l'adopter, parmi lesquelles le présentateur de la BBC Andrew Neil.

(L'essentiel/atk)