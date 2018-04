Un chef célèbre meurt au marathon de Londres

Mike Campbell a «fait un malaise après 36,2 kilomètres de course, et, bien qu'il ait reçu un traitement médical immédiat sur place par les médecins, il est décédé plus tard à l'hôpital», a déclaré la cellule de communication du marathon, faisant part de sa «profonde tristesse» et exprimant ses condoléances à la famille. Les causes exactes de sa mort n'ont pas encore été établies.

Matt Campbell était connu au Royaume-Uni pour avoir pris part en 2017 à l'émission «Masterchef: The Professionnals», un concours culinaire diffusé sur la BBC. Il courait le marathon pour soutenir l'association caritative The Brathay Trust, pour laquelle il a récolté plus de 12 000 livres (13 680 euros), et en mémoire de son père, Martin, décédé en 2016.

Deuxième du concours «Jeune chef de l'année»

«Les mots ne peuvent décrire combien je me sens honoré d'être invité à courir le marathon par le @brathaytrust», avait-il écrit sur son compte Twitter en février. Le 8 avril, il avait couru le marathon de Manchester (centre-ouest de l'Angleterre) en moins de trois heures.

Selon sa biographie présentée sur son site Internet personnel, Matt Campbell avait commencé sa carrière dans un restaurant étoilé au guide Michelin, et était arrivé deuxième du classement du concours «Jeune chef de l'année» de la BBC en 2009. Il avait ensuite travaillé dans les Alpes françaises, avant de revenir au Royaume-Uni.

(L'essentiel/afp)