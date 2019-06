Un militaire poignardé en pleine cérémonie

Moments de panique samedi dernier à Ravenne, dans l'est de l'Italie. Un officier des garde-côtes qui défilait lors de la répétition générale du défilé de la fête de la République italienne, a été attaqué au couteau par une déséquilibrée.

La femme, âgée de 43 ans, a touché le militaire au-dessus de l'oreille et sur le cou, mais de manière superficielle. Elle a été arrêtée et est accusée de tentative de meurtre. «Elle hurlait des phrases contre les militaires en citant Poutine et Berlusconi et affirmait être un officier russe. Elle dénonçait des violences sexuelles à son encontre», a expliqué le chef de la police locale au quotidien Il Giornale. «Dans son délire elle identifiait comme ennemis les forces de l'ordre».

D'après le commandant de la police, la femme est une athlète en bonne santé physique, des caractéristiques qui seraient compatibles avec son appartenance aux forces armées, «mais elle souffrirait très probablement de problèmes psychiques». Déjà défavorablement connue des services de police pour avoir agressé un membre des forces de l'ordre dans le passé, la femme d'origine moldavo-roumaine pourrait être expulsée d'Italie.

(L'essentiel/utes)