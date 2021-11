La police dérape au mémorial de l’Holocauste

Malaise dans les rangs de la police berlinoise. Lundi, le média allemand BZ a publié des images montrant des policiers en train de faire de l’exercice au beau milieu du mémorial de l’Holocauste. D’après le site, qui a diffusé des captures d’écran tirées d’une vidéo, ce sont les officiers eux-mêmes qui se sont filmés lors du week-end de Pentecôte. On peut notamment les voir en train d’effectuer des pompes en s’appuyant sur certains des blocs de béton du site commémoratif, où un minimum de retenue est exigé.

Les supérieurs directs de ces policiers auraient eu vent de ce dérapage, mais ne l’auraient pas signalé à leur hiérarchie. Désormais au courant de cet incident, la direction de la police berlinoise a réagi avec consternation: «Le comportement des collègues est méprisant pour ce que représente ce mémorial et ne correspond pas au respect qui doit lui être témoigné. Cela blesse la mémoire des assassinés», a tempêté Barbara Slowik, cheffe de la police. Celle-ci a ajouté qu’une enquête interne serait menée.

Le syndicat policier GdP a, lui aussi, présenté des excuses et affirmé que les officiers concernés allaient devoir subir les conséquences de leur acte. «Le comportement de nos confrères ne peut être surpassé en matière de mauvais goût. Le mémorial de l’Holocauste n’est pas un terrain d’aventure», s’est insurgé le syndicat. De son côté, le directeur de la Fondation Mémorial aux Juifs assassinés d’Europe s’est dit estomaqué: «Notre coopération avec la police de Berlin se déroule sans heurts et en toute confiance. Je suis d’autant plus abasourdi. L’Holocauste et les crimes du national-socialisme devraient être au centre de la formation des futurs fonctionnaires», a estimé Uwe Neumärker.

(L'essentiel/joc)