Face à Xi Jinping, l'Europe cherche son unité

Trois des plus importants dirigeants de l'Union européenne, Emmanuel Macron, Angela Merkel et Jean-Claude Juncker, étaient rassemblés mardi matin à Paris avec Xi Jinping pour tenter de lui présenter un visage européen uni sur les grands dossiers mondiaux. «Le choix de l'évidence et de la raison au XXIe siècle est là, dans un partenariat eurochinois fort, défini sur des bases claires, exigeantes et ambitieuses», a déclaré lundi Emmanuel Macron, à l'issue d'un entretien avec son homologue chinois à l'Élysée.

Emmanuel Macron a successivement accueilli la chancelière allemande, puis le président de la Commission européenne. L'enjeu de cette réunion, qui précède le prochain sommet UE-Chine, le 9 avril à Bruxelles, est double pour le Vieux Continent: se poser face à la Chine en interlocuteur crédible pour tenter de la persuader de canaliser ses ambitions économiques et diplomatiques dans les règles du multilatéralisme et, d'autre part, d'essayer d'unifier une Europe divisée face aux appétits de Pékin.

145 milliards d'euros

L'UE se sent prise en tenaille entre Donald Trump et son approche contractuelle des relations internationales d'un côté, et l'expansion chinoise, incarnée par son projet de «nouvelles routes de la soie» et ses investissements massifs partout dans le monde et en Europe, comme en Italie, dernier pays à s'être laissé séduire. «Le monde traverse des mutations inédites: la Chine, la France et l'Europe sont toutes à un moment crucial de leur développement», a estimé lundi après-midi Xi Jinping. Depuis l'avènement de Trump, Xi Jinping aime à se présenter comme un acteur classique du concert des nations. Le dirigeant communiste s'est même fait applaudir au forum de Davos en 2016 par le gratin du libéralisme économique mondial.

Pour autant, son projet d'infrastructures de transport vers l'Ouest, son approche très bilatérale, négociant avec chaque pays, et ses investissements dans des actifs stratégiques, inquiète et divise en Europe, où la Chine a investi au moins 145 milliards d'euros depuis 2010. Les Chinois affirment que leurs investissements dans les pays d'Europe sont favorables à l'unité de l'Union. «La Chine soutiendra toujours l'intégration européenne et son développement», a déclaré M. Xi.

(L'essentiel/afp)