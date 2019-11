La toiture du Palais du Heysel a pris feu

Un incendie fait rage, ce mercredi à la mi-journée, au Palais du Heysel, à Bruxelles, rapportent plusieurs médias belges. Selon La Libre, il s'agit du Palais 5, qui accueille habituellement le Salon de l'auto, un des plus grands du site.

Des ouvriers travaillaient sur place quand le feu a pris, probablement sur une toiture. Le Palais des Expo a tweeté vers 12h30, que l'incendie était éteint et qu'il n'y avait aucune victime.

Les pompiers de Bruxelles affirment avoir placé le sinistre sous contrôle, malgré des problèmes d'alimentation en eau qui ont ralenti l'intervention.

⚠️Update fire incident roof hall 5: fire has been extinguished. No casualties. Situation is under control. Special thanks to @zpz_polbru and off course the fire services!