Droguées par piqûres, elles boycottent les bars

Après du GHB dans les boissons, les piqûres: depuis quelques semaines, un phénomène inquiétant se propage dans tout le Royaume Uni. Alors que les établissements de nuit sont pris d'assaut par les étudiants, des femmes, et quelques hommes, ont affirmé avoir été drogués, à leur insu, à l'aide d'aiguille hypodermique lors de soirées dans des clubs.

En signe de protestation à ces nouvelles atteintes à leur sécurité, des étudiantes préparent une série de boycotts des discothèques et bars. Cette action déterminera à l'avance un soir dans chaque ville pour réclamer une meilleure protection. Ce boycott concerne les bars et boîtes de nuit de plus de 45 villes, dont Nottingham, Bristol, Manchester et Leeds.

Selon les femmes à l'initiative du mouvement, la consommation d'alcool est probablement responsable de ces problèmes.

Une pétition a été mise en ligne par un groupe d'étudiants de Glasgow. Elle demande notamment au gouvernement de rendre obligatoire la fouille minutieuse des clients à l'entrée des boîtes de nuit. Plus de 163 000 personnes ont déjà signé la pétition.

This sinister escalation is EXACTLY why telling women to take precautions against male violence doesn't work. Women have been told for years to cover their drinks, and look at where we are now. What's the next recommendation? Full body armour?https://t.co/mAcuMOdi30