Elle sème le chaos à bord, elle le paiera très cher

Une Britannique de 25 ans vient de recevoir une facture particulièrement salée de la compagnie aérienne Jet2. Chloe Haines est sommée de verser au groupe la somme de 85 000 livres (un peu plus de 94 000 euros), un mois après avoir complètement pété les plombs dans un avion. Le 22 juin, la jeune femme avait pris place à bord d'un vol Londres Stansted - Dalaman (Turquie) avec sa grand-maman se déplaçant en fauteuil roulant.

L'appareil volait depuis environ 45 minutes quand, pour une raison inconnue, Chloe Haines a perdu ses nerfs, rappelle le Mirror. Elle a fait valser une hôtesse de l'air, s'est mise à hurler qu'elle allait «tuer tout le monde», s'est ruée vers le cockpit et a tenté d'ouvrir une porte de secours. Pendant que la furie était maîtrisée tant bien que mal par des passagers, des avions de chasse de la Royal Air Force ont décollé en catastrophe pour escorter l'avion de ligne vers Londres Stansted, par crainte d'un détournement. En passant le mur du son, les deux Typhoon ont créé un bang supersonique entendu très loin à la ronde.

Bannie à vie

À l'aéroport, la Britannique a été arrêtée et mise en examen pour agression et mise en danger d'un avion. Les autres passagers, eux, ont dû passer une nuit sur place et repartir le lendemain. Selon la compagnie Jet2, l'amende envoyée à Chloe Haines couvrira «les coûts d'exploitation, les redevances aéroportuaires et les coûts de prise en charge des passagers». Sans parler du tort moral causé aux autres voyageurs, dont certains ont cru voir leur dernière heure arriver.

Steve Heapy, le CEO de Jet2.com et de Jet2holidays, dit avoir eu affaire à «l'un des comportements de passagers les plus graves» de sa carrière. Si la Britannique refuse de payer son dû, la compagnie engagera des poursuites judiciaires. Elle a, bien entendu, été interdite à vie de voler avec Jet2.

(L'essentiel/joc)