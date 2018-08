Elle passe par-​​dessus bord: le miracle 10 h après

Kay Longstaff est une miraculée. Cette Britannique de 46 ans a survécu dix heures dans la mer Adriatique après être tombée d'un bateau de croisière. Samedi soir, le Norwegian Star se trouvait à environ 100 km de la côte croate et se dirigeait vers Venise quand la quadragénaire, ivre, a chuté du septième pont. Les circonstances de l'incident sont encore peu claires, la principale intéressée s'étant contentée d'expliquer qu'elle était «tombée de l'arrière du paquebot». On ignore pour l'heure si Kay a véritablement chuté ou si elle a sauté.

La Britannique a, en tout cas, laissé son sac à main et son passeport à bord, relate le «Daily Mail». Sa disparition, survenue aux alentours de minuit, a provoqué un véritable branle-bas de combat. Le bateau a fait demi-tour et effectué au moins quatre passages dans le coin où la passagère était censée se trouver. C'est finalement un Pilatus PC-9 qui a repéré la malheureuse, à 9h45 dimanche. «Je suis tombée du Norwegian Star et je suis restée dans l'eau pendant dix heures. Puis ces gens formidables m'ont secourue», a résumé la miraculée, qui réside en Espagne. «Je suis chanceuse d'être en vie», a-t-elle confié à la télévision croate.

A British woman has survived ten hours treading water, after falling from a cruise ship off Croatia. She plunged overboard shortly before midnight and was eventually rescued by the Croation Navy. @AmeliaBrace #7News pic.twitter.com/0aZSgolh9J— 7 News Melbourne (@7NewsMelbourne) 20 août 2018

«Exténuée, en état d'hypothermie et choquée», Kay se trouve encore à l'hôpital de Pula (Croatie), a rapporté David Radas, le ministre croate des Affaires maritimes. L'état de santé de la quadragénaire n'a cependant rien d'inquiétant. Un membre d'équipage ayant participé au sauvetage a confié: «Elle a dit que le fait de pratiquer le yoga l'avait aidée, parce qu'elle était en forme. Et elle a raconté avoir chanté pour ne pas avoir froid pendant la nuit». Lovro Oreskovic, le capitaine du Norwegian Star, s'est dit ravi de cette fin heureuse: «Nous sommes extrêmement heureux d'avoir sauvé une vie humaine», s'est-il félicité auprès de l'agence AP.

Une enquête est en cours pour déterminer les causes de cet incident. Selon des passagers, la scène a été filmée par les caméras de surveillance du paquebot pouvant transporter 2 300 personnes. D'après un spécialiste de la survie interrogé par le «Sun», la mer était relativement chaude (20°C) et calme la nuit de l'incident, ce qui a pu jouer en faveur de la passagère. Mike Tipton estime qu'il est possible de survivre environ 25 heures dans une eau à cette température.

(L'essentiel/joc)