Ikea réduit les salaires des non-​​vaccinés isolés

Les employés non vaccinés qui doivent s'isoler en raison d'une exposition au Covid-19 verront dorénavant leur salaire ponctionné chez Ikea au Royaume-Uni. Comme le rapportent le «Mail on Sunday» et la BBC, le géant suédois de l'ameublement a décidé, face à la vague massive due au variant Omicron, de modifier sa politique à l'égard du personnel non vacciné et de réduire ses indemnités en cas de maladie.

Ikea, qui emploie environ 10 000 salariés au Royaume-Uni, a reconnu qu'il s'agissait d'un «sujet émotionnel» et a précisé, dans un communiqué, que seuls ses collaborateurs «non vaccinés sans circonstances atténuantes et identifiés comme cas contacts» auront leur salaire réduit. Ils pourraient recevoir ainsi 96,35 livres sterling par semaine (l'équivalent d'environ 115 euros), c'est-à-dire le minimum de l'indemnité légale de maladie, contre 400 à 450 livres pour un salaire moyen habituel dans l'entreprise, selon la BBC.

Mais cette baisse de salaire ne concerne donc pas les employés entièrement vaccinés ou ceux qui ne le sont pas en raison par exemple d'une grossesse ou d'autres raisons médicales. À noter que les salariés non vaccinés dont le test Covid est positif continueront eux aussi à être payés intégralement. Lundi, plus de 142 000 nouveaux cas ont été annoncés pour tout le Royaume-Uni, où de plus en plus d'entreprises tirent la sonnette d'alarme, car elles commencent à manquer de personnel. En Angleterre, les personnes non vaccinées doivent être isolées en cas de contact étroit avec un proche infecté, une quarantaine qui ne concerne pas ceux qui ont reçu toutes leurs doses.

(L'essentiel)