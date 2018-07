L'ex-​​chef du Sinn Féin visé par un engin explosif

La police nord-irlandaise a indiqué sur Twitter enquêter sur «deux incidents» survenus à «deux adresses» dans l'ouest de Belfast, sans plus de précision.

Police are currently dealing with two incidents at two separate addresses in west Belfast.There are no further details at this stage.– PSNI West Belfast (@PSNIBelfastW) 13 juillet 2018

Selon le Sinn Féin, ex-vitrine politique l'Armée républicaine irlandaise (IRA), les deux engins explosifs ont visé les domiciles de Gerry Adams et de Bobby Storey, un ancien responsable du parti, et «l'un d'entre eux a endommagé une voiture».

Sinn Féin slam attacks on homes of Gerry Adams and Bobby Storey https://t.co/ycGBRPLcH1@GerryKellyMLA@GerryAdamsSFpic.twitter.com/d9C1TceTs8– Sinn Féin (@sinnfeinireland) 13 juillet 2018

«Tout va bien ici. Personne n'a été blessé», a tweeté dans la nuit Gerry Adams, qui avait cédé les rênes du Sinn Féin à sa dauphine Mary Lou McDonald en février dernier, lors d'un congrès spécial du parti nationaliste qu'il a dirigé pendant plus de 34 ans.

All well here. No one hurt. Thanks 4 all the texts & phone calls. Thanks 2 all the great neighbours, the Neighbourhood Watch & Sinn Féin reps who were here very quickly.– Gerry Adams (@GerryAdamsSF) 14 juillet 2018

Des photos publiées dans la presse britannique montraient une trace d'explosion au niveau du pare-brise d'une voiture se trouvant près de la maison de Gerry Adams. Gerry Kelly, un responsable du parti chargé des questions de justice, a dénoncé des «attaques lâches et répréhensibles». «Des petits-enfants se trouvaient dans l'entrée de la maison d'Adams quelques minutes avant l'attaque», a-t-il ajouté, dans un communiqué. «J'en appelle au calme. Ces attaques sont les actes désespérés de groupes de plus en plus désespérés».

Elles surviennent après plusieurs nuits de violences (voir la vidéo tweetée ci-dessous) dans la ville nord-irlandaise de Londonderry, à la frontière avec la République d'Irlande, une rébellion soutenue par des dissidents des Républicains, des militants irlandais catholiques partisans d'une unification de l'île.

Attempts to murder police in sixth night of trouble in Derry/Londonderryhttps://t.co/fmjNXZCUtI– PSNI (@PoliceServiceNI) 13 juillet 2018

Londonderry est tristement célèbre pour le «Bloody Sunday» du 30 janvier 1972. Des soldats britanniques avaient alors ouvert le feu contre des participants à une marche pacifique, faisant au total 14 morts.

Depuis les accords de paix de 1998 qui ont mis fin à trente ans de conflit, des incidents sporadiques continuent à secouer la province et des questions symboliques comme les défilés et l'usage des drapeaux dégénèrent régulièrement en flambées de violence.

(L'essentiel/nxp/afp)