Au moins un mort dans une fusillade, le tireur en fuite

Au moins un mort et plusieurs blessés, lundi, dans une fusillade dans un tramway à Utrecht (Pays-Bas), a annoncé la police, qui a déployé une unité antiterroriste sur les lieux selon les médias locaux. Le tireur est en fuite.

«Fusillade sur la place du 24 octobre. Plusieurs blessés signalés. Une opération de secours est en cours», a déclaré la police dans un tweet, précisant qu'il s'agissait «d'une fusillade dans un tramway» et que plusieurs hélicoptères médicaux ont été déployés.

A shooting occurred on the #24oktoberplein in #Utrecht. The incident has been reported at 10.45 hour. Multiple people have been injured. The surrounding area has been cordoned off and we are investigating the matter.