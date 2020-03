Un parti anticorruption a battu les populistes

Le parti anti-corruption d'opposition OLaNO a remporté les législatives en Slovaquie face aux populistes sortants, ce qui devrait lui assurer la majorité absolue au Parlement avec ses futurs alliés, selon des résultats complets diffusés dimanche. Le scrutin a été marqué par l'impact qu'a eu sur l'opinion publique le meurtre en 2018 d'un journaliste d'investigation ayant enquêté sur la corruption endémique. Un homme d'affaires lié à des responsables politiques est accusé d'avoir commandité ce crime.

«Les gens veulent que nous nettoyions la Slovaquie. Ils veulent que nous fassions de la Slovaquie un pays juste, où les lois s'appliqueront à tout le monde», a déclaré à des journalistes à Bratislava le leader d'OLaNO (centre droit), Igor Matovic. Cet ancien patron de presse excentrique de 46 ans, qui dispose d'une confortable fortune, a fondé OLaNO (Gens ordinaires et personnalités indépendantes) il y a une dizaine d'années. Il est resté prudent, disant «ne pas être certain» de devenir Premier ministre : il faudra voir «si nous pouvons nous mettre d'accord» pour former une coalition et la présidente «a le pouvoir d'en décider autrement».

«On ne négocie pas avec la mafia»

Selon des projections, une telle coalition devrait avoir la majorité absolue, avec 78 sièges sur 150: 53 sièges pour OLaNO, 13 pour les libéraux du SaS et 12 pour un autre parti libéral, Za Ludi. Outre ces deux derniers partis, des partenaires prévisibles, il compte engager des pourparlers avec Sme Rodina, une formation de droite populiste, qui a obtenu 17 sièges. Si une telle coalition plus vaste se mettait en place, elle aurait même la majorité nécessaire pour réviser la Constitution, dont le seuil est fixé à 90 sièges sur 150.

Le Premier ministre sortant Peter Pellegrini a reconnu la défaite de son parti Smer-SD (18,3%, 38 sièges) et évoqué la possibilité d'une «coalition de réconciliation» avec l'OLaNO. «Pas question. On ne négocie pas avec la mafia», lui a sèchement rétorqué Igor Matovic. L'un de ses proches, Gabor Grendel, a déclaré que le futur gouvernement s'attaquerait à la corruption dans la police et la justice. La présidente libérale Zuzana Caputova a fait savoir dimanche qu'elle allait annoncer ses prochains choix lundi. M. Matovic a précisé qu'elle l'avait déjà invité au téléphone à la rencontrer.

(L'essentiel/afp)