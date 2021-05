Le Portugal rouvre ses portes aux touristes

Après le Royaume-Uni la veille, le Portugal a autorisé samedi «tous types de voyage» y compris «les voyages non essentiels», à partir de lundi, pour la plupart des pays européens dont le taux d'incidence est «inférieur à 500 cas pour 100 000 habitants au cours des 14 derniers jours», selon un communiqué du ministère de l’Intérieur.

Tous les passagers de plus de deux ans devront toutefois présenter, avant l'embarquement, un test PCR négatif de moins de 72 heures. Les compagnies aériennes qui embarqueraient des passagers sans test encourent «une amende de 500 à 2 000 euros par voyageur», selon le communiqué.

Les restrictions, limitées aux voyages essentiels, se maintiennent pour les pays dont le taux d'incidence est supérieur à 500 cas pour 100 000 habitants. Ils seront en outre soumis à une quarantaine de 14 jours.

Une aubaine pour la filière touristique

Dans cette liste figurent cinq États de l'Union européenne (Chypre, Croatie, Lituanie, Pays-Bas et Suède) et des pays comme l'Afrique du Sud, le Brésil et l'Inde. «Les restrictions se maintiennent pour les pays tiers» dont les voyageurs sont autorisés à se rendre au Portugal uniquement pour les voyages essentiels, a précisé à l'AFP un porte-parole du ministère de l'Intérieur.

Les voyages essentiels concernent notamment les déplacements pour des motifs professionnels, les études, le regroupement familial ou des raisons de santé. L'annonce du gouvernement portugais intervient après le feu vert la veille pour les voyages touristiques depuis le Royaume-Uni à partir de lundi.

Ces prévisions sont une aubaine pour la filière touristique sinistrée par la pandémie de Covid-19. Après une année 2020 catastrophique, les professionnels portugais redoutaient de voir s'échapper une deuxième saison d'été.

Avec une contribution de 12,8 milliards d'euros, le tourisme a représenté 6,3% du PIB portugais en 2020, contre 11,8% l'année précédente, selon l'Institut national des statistiques.

(L'essentiel/afp)