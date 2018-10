Des milliers de personnes contre le racisme à Berlin

Quelque 242 000 manifestants ont répondu présent, a annoncé le collectif #unteilbar (indivisible) qui avait dit miser sur quelque 40 000 participants. La police berlinoise n'a pas donné de chiffres précis, parlant simplement de «quelques dizaines de milliers». «Dites-le fort, dites-le clairement, nous sommes tous indivisibles!», ont scandé les participants en défilant sous un soleil radieux et par des températures estivales au cœur de la capitale, avant de rejoindre l'emblématique Porte de Brandebourg où une scène avait été montée.

«Pas de place pour les Nazis»

De célébrités de la scène musicale allemande devaient se produire jusqu'en début de soirée lors de concerts entrecoupés de discours de responsables de multiples Organisations non gouvernementales.

Quelque 900 membres des forces de l'ordre encadraient l'événement qui s'est déroulé sans incident, a ajouté la police en fin d'après-midi. «Pas de place pour les Nazis», «le sauvetage en mer n'est pas un crime», «plus d'amour, moins de haine», figuraient notamment sur les pancartes.

Le collectif #unteilbar est composé de diverses ONG, artistes ou personnes privées. Des milliers de personnes avaient déjà manifesté dans les rues de Hambourg ou encore Munich ces dernières semaines. S'y sont joints aussi des syndicats et organisations religieuses ou caritatives. Derrière le mot d'ordre «Pour une société libre et ouverte - contre l'exclusion, solidarité!», il s'agissait de protester en particulier contre le racisme véhiculé par l'extrême droite, entrée il y a un an à la Chambre des députés.

(L'essentiel/afp)