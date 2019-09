La tentative de record vire au drame: trois morts

Un dramatique accident de bateau est survenu mardi soir, à Venise. Selon les premières informations transmises par les pompiers, un bateau offshore a heurté une digue à l'entrée du Lido. Sous le choc, trois personnes sont mortes et une a été grièvement blessée.

Parmi les victimes se trouve Fabio Buzzi, concepteur et pilote de bateau à moteur âgé de 76 ans, rapporte La Repubblica. Il est par ailleurs le détenteur de nombreux records en offshore, dont celui de la course Venise - Monaco.

SCHIANTO A VENEZIA: TRA LE VITTIME FABIO BUZZI https://t.co/9os50J23XU pic.twitter.com/P6nLTVdSg8— AtBoat (@Atboat_com) September 18, 2019

Selon Giampaolo Montavoci, champion du monde de bateau à moteur et président de la commission nationale d'offshore et d'endurance, les deux autres victimes sont des pilotes anglais. La personne blessée est un pilote italien.

Le bateau impliqué dans l'accident est long d'une vingtaine de mètres et peut atteindre une vitesse d'environ 70 nœuds (130 km/h). Il avait quitté Monaco lundi matin vers 11h et tentait de battre le record de la traversée vers Venise: 1 200 milles à parcourir en moins de 18 heures et 32 minutes. Le bateau s'est écrasé près de la ligne d'arrivée, au Lido, alors qu'il faisait nuit. Il a percuté la «lunata», un barrage artificiel constitué de gros blocs rocheux situé à l'entrée du port. Deux premiers corps ont été rapidement retrouvés, le troisième a été repéré peu après.

(L'essentiel)