Une explosion dans une usine fait 4 morts

Une explosion survenue jeudi dans une cuve chimique d’une usine de traitement des eaux usées en périphérie de Bristol, dans le sud-ouest de l’Angleterre, a fait quatre morts, a annoncé la police locale. Les secours ont été appelés vers 11h20 (locales et GMT) à la suite de l’explosion intervenue dans le port d’Avonmouth, a précisé le commissaire Mark Runacres lors d’une conférence de presse retransmise à la télévision britannique.

Les victimes sont trois employés de la compagnie locale de fourniture d’eau Wessex Water et un employé sous-traitant. L’explosion a fait également un blessé dont la vie n’est pas en danger, a précisé le responsable. «Nous n’allons pas spéculer sur les causes de l’explosion (...) mais je peux cependant confirmer que l’incident n’est pas considéré comme de nature terroriste», a ajouté M. Runacres. Le site ne présente plus de danger, a-t-il assuré, appelant cependant le public à éviter la zone.

Sur Twitter, le Premier ministre Boris Johnson s’est dit «profondément attristé que quatre personnes aient perdu la vie», adressant ses condoléances aux familles des victimes et remerciant les secours.

