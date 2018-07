1 400 manifestants contre Trump à Bruxelles

Quelque 1 400 personnes, selon la police, ont manifesté samedi à Bruxelles pour la paix et contre la politique de Donald Trump, à quelques jours de la venue du président américain à un sommet de l'Otan dans la capitale belge. «Nous voulons la paix, pas la guerre», «pas de guerre avec l'Iran», proclamaient notamment les banderoles et pancartes brandies par les manifestants, qui ont défilé dans le calme, certains accompagnés d'enfants.

La manifestation était organisée par une plate-forme d'organisations baptisée «Trump not Welcome» (Trump pas le bienvenu), protestant contre la perspective d'une augmentation des dépenses de défense en Europe, conformément au vœu du président américain. «Nous condamnons son appel à plus d'investissements dans les dépenses de défense et sommes indignés par sa politique d'immigration inhumaine symbolisée par des enfants enfermés», ont relevé les organisateurs. «Nous sommes contre cette logique où la militarisation l'emporte sur des dossiers comme la lutte contre la pauvreté, la défense du climat, l'accueil des migrants, etc», ont lancé les jeunes écologistes belges (Ecolo J) pour justifier leur participation à ce défilé.

Donald Trump est attendu à Bruxelles les 11 et 12 juillet pour participer à un sommet avec ses 28 homologues chefs d'État ou de gouvernement de l'Alliance atlantique. Il devrait réitérer l'exigence américaine, déjà formulée en 2014 sous Barack Obama, que les alliés européens consacrent au moins 2% de leur Produit intérieur brut (PIB) aux dépenses militaires d'ici à 2024. Seuls huit des 29 membres de l'Otan (dont les États-Unis, le Royaume-Uni, la Grèce et une poignée de pays de l'Est) respecteront cet engagement en 2018.

(L'essentiel/afp)