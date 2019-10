Von der Leyen ne paiera pas l'hôtel comme Juncker

La présidente élue de la Commission européenne, l'Allemande Ursula von der Leyen, 60 ans, a décidé de faire aménager un logement à côté de son bureau au 13e étage du Berlaymont, le siège de l'institution à Bruxelles, ont confirmé jeudi ses services. «Nous pouvons confirmer que Mme von der Leyen a demandé à faire aménager un logement dans un espace d'environ 25 m2 à côté de son bureau pour les nuits passées à Bruxelles», ont expliqué ses collaborateurs, confirmant une information du quotidien allemand Die Welt.

Mme von der Leyen doit prendre ses fonctions le 1er novembre. «Sa résidence restera à Hanovre», ont précisé ses collaborateurs. «Elle a décidé de faire aménager cet espace réduit dans le bâtiment sécurisé de la Commission plutôt que de prendre un appartement ou un logement dans un hôtel. Outre la sécurité, ce choix a un avantage pratique, parce qu'il lui évite les inconvénients du trafic à Bruxelles», ont-ils souligné.

Un emploi à plein temps de 18 heures par jour

Son prédécesseur, le Luxembourgeois Jean-Claude Juncker, 64 ans, avait lui aussi conservé sa résidence à Luxembourg et avait fait le choix de «louer un appartement de 50 m2 dans un hôtel pour 3 250 euros par mois», avait-il précisé dans un entretien au Bild am Sonntag. «Le président de la Commission n'a pas de logement de fonction», avait-il rappelé à cette occasion.

«Donald Tusk (le président du Conseil européen) lui non plus n'a pas de logement de fonction», avait-il ajouté. «Mais le secrétaire général de l'Otan, lui, habite un château dans lequel il nous invite parfois pour y prendre du repos. Tous les ambassadeurs ont aussi leurs résidences et j'en connais beaucoup», avait-il souligné. «Président de la Commission européenne est un emploi à plein temps de 18 heures par jour», avait insisté Jean-Claude Juncker.

Le salaire est conséquent: 27 903,32 euros brut par mois (taxés à hauteur de 45%) auquel s'ajoutent chaque mois une indemnité logement de 4 185,50 euros et une pour frais de 1 418,07 euros. En cas d'enfant à charge, le président de la Commission reçoit un supplément de 410,11 euros et une allocation scolaire de 100,18 euros. Ursula von der Leyen est mère de sept enfants nés entre 1987 et 1999.

