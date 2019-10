100 000 euros par an pour des experts du Brexit

Pour aider les sociétés à régler les problèmes qu'elles pourraient rencontrer avec le Brexit, un nouveau métier est en train de voir le jour: Chief Brexit Officer. En France, selon le site efinancialcareers.fr, 30 000 entreprises nationales exportent vers le Royaume-Uni et 3000 y sont directement implantées. Ces dernières s'interrogent sur leur avenir, les conséquences d'un Brexit avec ou sans accord, la transition post-UE. Le Brexit représente un véritable casse-tête, non seulement pour les politiciens chargés des négociations, mais également pour de nombreuses compagnies étrangères.

Une prise de conscience un peu tardive, mais qui voit l'émergence sur le marché de l'emploi de profils de super­managers de la transition. Mais avec un salaire pouvant atteindre jusqu'à 100 000 euros par an, selon Cadremploi, pas question de confier ces tâches à n'importe qui.

Les exigences du poste sont élevées: les élus devront avoir d'excellentes connaissances du marché anglais et être capables de gérer de grosses équipes. En outre, ils devront maîtriser les subtilités de la logistique, des RH et des certifications. Pour compléter le tableau, il leur sera demandé d'être d'habiles prévisionnistes, à même d'imaginer tous les scénarios possibles du Brexit et d'apporter des solutions à chaque problème pouvant se poser. Pour satisfaire la demande, ce sont plus de 500 spécialistes dont les entreprises auraient besoin.

(L'essentiel)