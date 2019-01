Les recherches pour Sala ont été suspendues

Malgré d'intenses recherches pendant deux jours, les secouristes n'ont retrouvé aucune trace de l'avion transportant Emiliano Sala et le pilote de l'appareil. Plusieurs appareils (avions et hélicoptères) ainsi qu'un bateau ont été utilisés encore toute la journée de mercredi, sans le moindre résultat, déplore la police de Guernesey.

Les recherches ont été interrompues mercredi vers 18h, à cause de la nuit. Une décision sera prise plus tard sur l'opportunité de les reprendre demain matin. L'avion est censé se trouver dans zone au large de l'île britannique de Guernesey.

1/2



5.10pm update



After an intensive search using multiple aircraft and one lifeboat over the last nine hours, we have found no trace of the missing plane.



With the light now fading, the search will shortly be suspended for the night.