La Belgique s'est tue pendant une minute

Le roi Philippe et la reine Mathilde se sont recueillis à la caserne de pompiers de Verviers (est) une des communes les plus durement touchées, a constaté l'AFP. Le moment de silence a eu lieu après que les sirènes ont retenti dans les casernes du pays, selon des images de télévision. Une journée de «deuil national» a été décrétée pour ce 20 juillet.

???????? Journée de «deuil national» en Belgique après le décès d'au moins 31 victimes lors des inondations qui ont touché le pays.

Les policiers du commissariat situé près de la Grand-Place à Bruxelles durant la minute de silence, à midi. (images @RemyBuisine) pic.twitter.com/kHPcWX3f8J — Actu17 (@Actu17) July 20, 2021

???????? La Belgique observe une minute de silence en hommage aux victimes des inondations pic.twitter.com/PADzrJjAdG — BFMTV (@BFMTV) July 20, 2021

Le peloton et le public de Genappe ont respecté une minute de silence avant le départ de la première étape du Tour de Wallonie, en mémoire des victimes de inondations pic.twitter.com/9yiBhZvTCt — Tour de Wallonie & GP Wallonie (@tourdewallonie) July 20, 2021

All the team here @circuitspa, as well as marshals & participants representatives have joined this day of mourning, and observed one minute of silence #DeuilNational pic.twitter.com/2CEXfwhZGP — Spa-Francorchamps (@circuitspa) July 20, 2021

In this day of mourning, we observed a minute of silence for the victims of the devastating floods.



No words can describe the suffering and destruction caused.



The @EU_Commission stands with the communities rebuilding their lives and homes.



We will support in any way we can. pic.twitter.com/4PyXAUFWjT — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 20, 2021

A minute of silence to remember the flood victims.



Our thoughts are with their families and friends.



The EU stands by you at this difficult time.



I thank all rescue teams for their invaluable efforts.@RegSprecher @alexanderdecroo @MinPres @Xavier_Bettel @sebastiankurz pic.twitter.com/nsLqxpGziO — Charles Michel (@eucopresident) July 20, 2021

