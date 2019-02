Brussels Airlines annule 222 vols

«Brussels Airlines supprime son programme entier de 222 vols. Les itinéraires de voyage de plus de 16 000 passagers sont impactés», a indiqué la compagnie belge, qui a pour seule base en Belgique, l'aéroport de Bruxelles.

Cette filiale de l'allemande Lufthansa a pris cette décision «car elle considère que les opérations de l'aéroport de Bruxelles seront probablement impactées sévèrement suite aux actions de différentes parties prenantes de l'aéroport». D'après le quotidien flamand de Morgen, les aiguilleurs du ciel, notamment, devraient faire grève.

Trois grandes centrales syndicales belges ont appelé à une grève nationale mercredi prochain, dans tous les secteurs, dans le public et le privé, et à travers tout le pays. Ils réclament une hausse des salaires, une hausse des allocations et pensions, de meilleures conditions de fin de carrière.

Des bus de substitution mis en place

La compagnie aérienne allemande TUI fly a en revanche décidé d'assurer ses vols qui étaient prévus au départ et à destination de l'aéroport de Bruxelles, mais en les assurant depuis les aéroports français et néerlandais.

Les passagers qui devaient partir mercredi de Belgique ou s'y rendre seront pris en charge en bus. Ceux-ci rallieront dans les deux sens l'aéroport de Bruxelles à ceux de Lille, Orly, Maastricht, Eindhoven ou Amsterdam.

