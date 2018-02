Six piétons renversés par un bus à Bruxelles

Un accident est survenu peu après 17h dans le centre-ville de Bruxelles, ce vendredi. Selon les médias belges, six piétons ont été renversés par un bus qui circulait, rue des Colonies, non loin de la Grand Place et de la Gare Centrale.

Le bus de la STIB (Société des transports intercommunaux de Bruxelles) a fauché les piétons qui se trouvaient sur le trottoir, indiquent les médias belges, qui précisent qu'une personne est grièvement blessée. De nombreuses ambulances ont été déployées sur place.

Selon la zone de police de Bruxelles, le chauffeur aurait fait un malaise au volant. Il a été emmené en état de choc à l'hôpital, précise de son côté la STIB.

.@STIBMIVB Il se passe quoi avec le bus à la #GareCentrale ? pic.twitter.com/AeJagXuTrG — Gaux (@Gaux_) 2 février 2018

