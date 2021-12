Bruxelles lance une procédure contre la Pologne

La Commission européenne a lancé mercredi, une procédure d'infraction contre la Pologne, à la suite d'arrêts du tribunal constitutionnel polonais, contestant la primauté du droit européen, une décision aussitôt fustigée par Varsovie. «Nous considérons que cette jurisprudence (NDLR: du tribunal constitutionnel polonais) a violé les principes généraux d'autonomie, de primauté, d'efficacité et d'application uniforme du droit de l'Union, et les arrêts contraignants de la Cour de justice de l'UE», a déclaré le commissaire européen à l'Économie, Paolo Gentiloni.

«Nous considérons également que le tribunal constitutionnel ne répond plus aux exigences d'un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, comme l'exige le traité» européen, a-t-il ajouté, lors d'un point de presse. L'exécutif européen, gardien des traités, a envoyé un courrier au gouvernement polonais, qui a deux mois pour répondre. La procédure d'infraction peut conduire à une saisine de la Cour de justice de l'UE (CJUE) et jusqu'à des sanctions financières.

«Centralisme démocratique»

«La tendance au développement du centralisme démocratique de Bruxelles progresse malheureusement, mais il faut y mettre un terme», a immédiatement réagi et dénoncé le Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki. Il a assuré que le tribunal constitutionnel polonais répondait «à toutes les exigences d'indépendance». «C'est un tribunal «constitutionnel qui s'occupe de la constitution, afin qu'elle soit véritablement la loi suprême de la République de Pologne», a-t-il défendu.

«Si la Commission européenne comprend mal le principe des pouvoirs conférés par l'article 5 du traité sur l'Union européenne, c'est évidemment un problème», a-t-il ajouté. La Pologne a déjà été condamnée récemment à des astreintes par la justice européenne: le 27 octobre, à un million d'euros par jour pour faire cesser le fonctionnement de la controversée chambre disciplinaire de la Cour suprême, et en septembre à 50 000 euros par jour pour l'obliger à fermer une mine de lignite. Mais Varsovie a exprimé son refus de payer.

L'UE est engagée dans un bras de fer depuis plusieurs années avec Varsovie, à propos des réformes judiciaires lancées par le parti conservateur nationaliste polonais Droit et justice (PiS) au pouvoir depuis 2015. Ces réformes, accusées de saper l'indépendance des juges, ont valu à la Pologne plusieurs condamnations par la CJUE, qui siège au Luxembourg. Varsovie justifie ces changements par sa volonté notamment de lutter contre la corruption au sein de la magistrature.

(L'essentiel/afp)