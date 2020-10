Bruxelles sanctionne des proches de Poutine

L’Union européenne a sanctionné jeudi plusieurs proches du président russe, dont l’homme d’affaires Evguéni Prigojine, surnommé «le chef de Poutine», pour leur responsabilité dans l’empoisonnement de l’opposant Alexeï Navalny et la déstabilisation en Libye.

Le chef de la diplomatie russe Sergei Lavrov, informé de ces décisions par le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell, a averti mercredi qu’elles ne «resteraient pas sans conséquences». Les dirigeants des 27 pays de l’UE, qui se réunissent en sommet à Bruxelles, ont entériné une série de sanctions qui frappent directement le Kremlin.

Le chef de la direction des affaires intérieures de l’administration présidentielle Andreï Iarine, son adjoint Sergueï Kirienko, le vice-ministre de la Défense Pavel Popov, un représentant spécial du président, Sergueï Meniaïlo, le directeur du service fédéral de sécurité, Alexandre Bortnikov et un vice-ministre de la défense chargé des armements, Alexeï Krivoroutchko sont accusés d’être impliqués dans l’empoisonnement en Russie de l’opposant russe Alexeï Navalny. Tous sont proches de Vladimir Poutine ou lui répondent directement.

«Il est raisonnable de conclure que l’empoisonnement d’Alexeï Navalny n’a été possible qu’avec le consentement de l’administration présidentielle», souligne l’UE. L’Union a également sanctionné le même jour Evguéni Prigojine pour son rôle dans la déstabilisation de la Libye.

Avoirs gelés

Ce dernier est lié au groupe Wagner, une société militaire privée engagée en Libye, et à ce titre, est accusé de «mettre en danger la paix, la stabilité et la sécurité dans le pays». Les sept dignitaires russes et l’homme d’affaires seront interdits de visa et leurs avoir dans l’UE seront gelés.

Les noms des six personnalités impliquées dans l’empoisonnement de Navalny ont été inscrits sur la liste créée pour sanctionner l’utilisation d’armes chimiques. Ils s’ajoutent aux quatre membres des services du renseignement militaire russe impliqués dans l’empoisonnement de l’agent double Sergueï Skripal en mars 2018 en Grande-Bretagne.

Josep Borrel s’est entrenu mardi par téléphone avec Sergueï Lavrov pour l’informer des décisions des dirigeants européens. Il lui a également rappelé la décision des Européens de conditionner les relations UE-Russie à la «mise en œuvre intégrale des accords de Minsk» pour mettre fin au conflit en Ukraine.

(L'essentiel/afp)