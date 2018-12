L'extrême droite signe son retour en Espagne

En entrant en force pour la première fois dans un Parlement régional, en Andalousie, l'extrême droite, quasi absente du paysage depuis la mort de Franco, a rebattu les cartes sur la scène politique espagnole. Premier test électoral depuis l'arrivée du socialiste Pedro Sanchez à la tête du gouvernement espagnol en juin, ces élections anticipées dans la région la plus peuplée d'Espagne et fief du parti socialiste, ont provoqué dimanche un «tremblement de terre» qui «change le panorama politique national», juge El Pais, le plus grand quotidien généraliste du pays.

Et ce à l'aube d'une année électorale extrêmement chargée en 2019 avec les européennes, les municipales et les régionales le 26 mai, ainsi que de très probables élections législatives dans l'année, Pedro Sanchez dirigeant un gouvernement minoritaire. Né en 2013, Vox, dirigé par Santiago Abascal, est le premier parti d'extrême droite à obtenir des sièges dans un Parlement régional depuis le rétablissement de la démocratie à la mort du dictateur Francisco Franco en 1975. Avec douze députés, il pèsera dans la formation de la majorité parlementaire dans la région méridionale d'Andalousie. Le Parti Populaire (droite) et Ciudadanos (centre droit) n'ont pas exclu une alliance avec Vox.

L'Espagne n'est plus une exception

Pedro Sanchez a assuré sur Twitter que «les résultats en Andalousie renforçaient [son] engagement à défendre la Constitution et la démocratie face à la peur». «Nous avons bien reçu le message adressé par les citoyens», a affirmé sur Twitter la présidente socialiste de la région Susana Diaz. «Maintenant il s'agit d'empêcher que le gouvernement d'Andalousie ne soit à la merci d'un parti extrémiste, sexiste, homophobe et raciste», a-t-elle souligné.

«Nous avons cessé d'être une exception en Europe», un continent faisant face à une poussée de l'extrême droite, souligne Fernando Vallespin, professeur de sciences politiques à l'Université autonome de Madrid. Et, selon les analystes, le phénomène Vox va s'amplifier sur la scène nationale. Le parti «est entré par la grande porte en Espagne» et «va commencer à monter rapidement dans les sondages au niveau national», estime Pablo Simon, de l'université madrilène Carlos III. «La Reconquista (allusion à la reconquête espagnole sur les musulmans entre les VIIIe et XVe siècles) commence en terre andalouse et va s'étendre à toute l'Espagne», a affirmé pour sa part la formation d'extrême droite dimanche soir.

(L'essentiel/afp)