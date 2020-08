L'opposition fait trembler le parti au pouvoir

Selon les résultats officiels publiés lundi par la Commission électorale, le Parti démocratique des socialistes (DPS) du chef de l'État, Milo Djukanovic, a obtenu 35% des voix, son plus mauvais résultat depuis l'indépendance. Si son principal rival, une coalition pro-serbe qui a recueilli 32,5% des suffrages, concluait une alliance avec deux autres partis de l'opposition, le DPS pourrait potentiellement perdre le pouvoir, ce qui représenterait un séisme politique dans le minuscule pays des Balkans de 620 000 habitants.

Le DPS n'a jamais perdu une élection et Milo Djukanovic dirige le pays quasi sans discontinuer depuis le démantèlement de la Yougoslavie, dans les années 1990. Réformiste dynamique pour certains, autocrate corrompu pour d'autres, c'est lui qui a présidé à la séparation du Monténégro de la Serbie en 2006, à son entrée dans l'OTAN et à son rapprochement avec l'Union européenne. Mais cette année, le parti au pouvoir avait fort à faire face à un camp pro-serbe de droite remonté et qui exige le resserrement des liens avec Belgrade et Moscou.

Loi controversée

Selon les projections de l'organisme de contrôle électoral CeMI, les trois principales formations de l'opposition obtiendraient 41 sièges sur 81 au Parlement. Les partis devraient à présent se lancer dans de délicates négociations de coalition, à la suite de quoi Milo Djukanovic devra désigner en sa qualité de président le parti chargé de former un gouvernement.

Des analystes attribuent le résultat moyen du DPS à l'exaspération des électeurs face à un gouvernement accusé de corruption et de capture des ressources de l’État. Il s'explique également par une loi sur la liberté de religion qui a déclenché une intense controverse avec l’Église orthodoxe serbe (SPC) et domine le débat politique monténégrin depuis des mois.

Nation «menacée par les forces nationalistes serbes»

Adoptée à la fin de 2019, cette loi a ouvert la voie à ce que des centaines d'églises et de monastères gérés par la SPC, dominante au Monténégro et dont le siège est à Belgrade, deviennent propriété de l’État monténégrin. Selon le recensement de 2011, près de 30% des habitants du Monténégro se déclarent serbes. L'entrée en vigueur de la loi a provoqué d'énormes manifestations sous forme de processions, menées par des dignitaires religieux et soutenues par l'opposition pro-serbe qui accuse le président de tentative de spoliation.

Durant toute la controverse religieuse, Milo Djukanovic a cherché à se dépeindre sous les traits du garant d'une nation monténégrine menacée par les forces nationalistes serbes.

(L'essentiel/afp)