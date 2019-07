Les Brésiliens fuient leur pays pour le Portugal

Alexandre Saboia a fermé son restaurant à Sao Paulo pour en ouvrir un autre dans la banlieue de Lisbonne. Entrepreneurs, travailleurs peu qualifiés, étudiants ou homosexuels harcelés, les Brésiliens débarquent en masse au Portugal, devenu pour eux un havre de sécurité. Cette vague d'immigration, comme le Portugal n'en avait plus vu depuis le début des années 2000, a commencé en 2015 avec la crise économique au Brésil et s'est accentuée avec l'arrivée au pouvoir du président d'extrême droite Jair Bolsonaro en début d'année.

Les Brésiliens forment la première communauté étrangère, avec un peu plus de 105 000 personnes en situation régulière en 2018, un record historique atteint après une hausse de 23,4% en un an, selon la police des frontières (SEF). A Sao Paulo, «l'insécurité était pire de jour en jour», confie le restaurateur qui a débarqué à Lisbonne il y a un an avec son épouse et ses deux filles adolescentes. «Nous avons hésité entre Miami et Lisbonne. Nous avons finalement choisi le Portugal pour la sécurité et pour la langue» commune, explique l'entrepreneur de 44 ans aux cheveux poivre et sel.

7 000 étudiants de plus en 2018

Désormais, «rentrer au Brésil est hors de question», lâche M. Saboia. Il a dû tout vendre pour venir au Portugal. Plus fortunés que lui, 740 investisseurs brésiliens et leurs familles ont, eux, obtenu des permis de séjour grâce au système de «visas dorés» mis en place depuis fin 2012 par le gouvernement portugais. Derrière les Chinois, les Brésiliens représentent le deuxième contingent à avoir bénéficié de ces «autorisations de résidence pour investissement» octroyées en contrepartie par exemple d'un investissement d'au moins 500 000 euros pour un achat immobilier.

Meg Macedo, une Brésilienne de 33 ans, lesbienne, est venue à Lisbonne afin de poursuivre ses études de théâtre dans un pays «ouvert et progressiste». Jair Bolsonaro, un ancien militaire réputé pour ses remarques racistes et homophobes, a notamment dit qu'il préférerait avoir un fils mort plutôt que gay. Les étudiants brésiliens eux aussi affluent dans les universités portugaises. Leur nombre est passé d'un peu plus de 11 000 en 2017 à quelque 18 000 l'an dernier, selon les données de la Direction générale des statistiques de l'enseignement.

(L'essentiel/afp)