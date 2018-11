Flashée huit fois, sa Rolls reste confisquée

Le chauffard ne peut pas se passer de sa Rolls Royce Phantom, la justice suisse non plus. La luxueuse automobile reste séquestrée, a décidé dernièrement un tribunal vaudois. Il faut dire que le conducteur de la limousine a battu quelques records en accumulant huit excès de vitesse entre le 26 juillet et le 21 août derniers. En moins d'un mois, son véhicule aux plaques koweïtiennes a été flashé entre 129 et 201 km/h, à chaque fois sur l'autoroute. Des dépassements allant de 56 à 81 km/h ont été enregistrés.

C'est le plus souvent de nuit et très tôt le matin que ce Koweïtien de 43 ans a fait crépiter les flashes. Il a été pincé fin août et sa Rolls a alors rejoint les garages de l'État à la demande de la procureure, afin d'empêcher toute récidive. Le propriétaire n'a pas aimé. Il a fait un recours le 10 septembre et réclamé de pouvoir récupérer sa voiture. Il a proposé de verser 20 000 francs de caution (17 500 euros).

Pour les juges, il existe un fort soupçon de violations graves et répétées de la loi sur la circulation routière. D'ailleurs, les dépassements ne semblent pas contestés. Le chauffard fait valoir un casier vierge, l'absence d'antécédents en matière de circulation routière et ses regrets quant à son comportement. L'homme ne peut plus conduire en Suisse. Il a évoqué un rapatriement dans son pays de la prestigieuse voiture, cadeau de son père. Cela n'a pas suffi à la justice: elle a confirmé le séquestre, tant que l'enquête n'est pas bouclée.

(L'essentiel/Christian Humbert)