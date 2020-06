TUI va réduire de moitié sa flotte d'avions

«Nous n'avons besoin que de la moitié de nos appareils», a affirmé à l'AFP un porte-parole de Tuifly, la compagnie aérienne du groupe opérant en Allemagne. Un «processus» a donc été enclenché pour «réduire la flotte» constituée pour le moment de 39 avions.

«Rien n'est pour l'instant décidé», a-t-il toutefois assuré, un accord devant au préalable être trouvé entre les syndicats et la direction sur le sujet. Comme l'ensemble du secteur aérien, TUI est mis en difficulté par la pandémie de coronavirus, qui a durablement fait plonger le trafic aérien dans le monde.

«La plus grande crise jamais connue»

Le marché allemand se «rétrécit», mettant la compagnie dans une situation de «surcapacité» par rapport à la demande, a affirmé le porte-parole. «Nous partons du principe que, dans les deux ou trois prochaines années, nous ne proposerons pas le même volume de vols que ces dernières années», a-t-il ajouté.

Outre l'aérien, la pandémie a mis à l'arrêt les activités de TUI, qui opère dans tous les segments du tourisme, de l’hôtellerie aux croisières, en passant par les agences de voyages. Entre janvier et mars, l'entreprise a perdu plus de 700 millions d'euros en résultat net. Il s'agit de «la plus grande crise jamais connue par le secteur du tourisme et TUI», a affirmé mi-mai, le président du directoire du groupe, Friedrich Joussen.

Pour faire face à la crise, la direction a annoncé en mai la suppression de 8 000 postes dans le monde, soit presque 10% de ses effectifs. Le secteur aérien sera le plus touché par ces suppressions de postes, avait déjà prévenu TUI, qui détient cinq compagnies. En Allemagne, la réduction de la flotte conduira «naturellement» à des suppressions de postes, dont le nombre et les modalités doivent être négociés entre direction et syndicats, a précisé le groupe.

(L'essentiel/afp)