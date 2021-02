La bombe était passée par Luxembourg-​​Ville

Un diplomate iranien de 49 ans a été condamné jeudi, par la justice belge, à vingt ans de prison pour avoir projeté un attentat qui devait viser un rassemblement d'opposants au régime de Téhéran, près de Paris, en 2018. La peine visant Assadollah Assadi, à l'époque en poste à l'ambassade d'Iran à Vienne, est conforme aux réquisitions du parquet fédéral belge, compétent en matière de terrorisme. L'homme de 49 ans, qui nie les faits, était poursuivi pour «tentatives d'assassinat à caractère terroriste» et «participation aux activités d'un groupe terroriste».

Le régime iranien avait prévenu en amont du jugement qu'il ne le reconnaîtrait pas, affirmant que la procédure initiée par la justice belge n'était «pas légitime, en raison de l'immunité diplomatique» de M. Assadi. Le tribunal d'Anvers (nord) a également condamné trois complices belges d'origine iranienne, à des peines allant de 15 à 18 ans de prison, ainsi qu'à la déchéance de leur nationalité belge.

La bombe transmise rue Aldringen

Un attentat à la bombe devait viser le 30 juin 2018, à Villepinte, près de Paris, le grand rassemblement annuel du Conseil national de la résistance iranienne (CNRI), une coalition d'opposants comprenant les Moudjahidine du peuple (MEK). Le jour même, un couple belgo-iranien domicilié à Anvers est arrêté par la police belge dans les environs de Bruxelles en possession de 500 grammes d'explosif TATP et d'un détonateur dans sa voiture.

L'interpellation a lieu in extremis, et le rassemblement peut se tenir avec ses invités de prestige, dont une vingtaine sont parties civiles dans la procédure aux côtés du CNRI (entre autres la Franco-Colombienne et ex-otage des FARC Ingrid Betancourt).

L'avant-veille, le 28 juin, la police luxembourgeoise avait observé le diplomate transmettre la bombe aux terroristes, dans l'enceinte du supermarché luxembourgeois Alima, rue Aldringen, à Luxembourg-Ville. Arrêté et incarcéré en Allemagne, le diplomate avait été remis à la Belgique, en octobre 2018.

(mc/L'essentiel/AFP)