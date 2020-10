L’UE vise un accord «mais pas à n’importe quel prix»

L’Union européenne «travaille» pour obtenir un accord post-Brexit avec le Royaume-Uni. «Mais pas à n’importe quel prix», a averti mercredi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen après un appel avec le Premier ministre britannique Boris Johnson.

«Il faut que les conditions soient justes en ce qui concerne la pêche, les conditions de concurrence équitables et les mécanismes de gouvernance. Il reste beaucoup de travail devant nous», a-t-elle insisté dans un tweet. Le président du Conseil européen Charles Michel, qui participait à l’appel, a lui réclamé des «avancées» dans les négociations.

