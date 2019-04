Un «incident terroriste» frappe l'Irlande du Nord

Une femme de 29 ans a été tuée dans la nuit de jeudi à vendredi au cours d'échanges de tirs à Londonderry, en Irlande du Nord, une mort traitée «comme un incident terroriste» par la police nord-irlandaise.

«Je peux malheureusement confirmer qu'après des échanges de tirs cette nuit à Creggan (NDLR: un quartier du nord de Londonderry), une femme de 29 ans a été tuée», a annoncé sur Twitter le commissaire en chef adjoint de la police nord-irlandaise, Mark Hamilton. «Nous traitons cet événement comme un incident terroriste, une enquête pour meurtre a été ouverte».

«J'ai appelé une ambulance pour elle»

Plusieurs journalistes ont affirmé que la victime était Lyra McKee, elle-même journaliste. Selon l'agence littéraire Janklow & Nesbit, Mme McKee est née à Belfast et a beaucoup écrit sur le conflit nord-irlandais et ses conséquences. Sur son compte Twitter, elle a posté jeudi en début de soirée une photo qui semble présenter les violences de Londonderry au cours de la nuit, accompagnée de la légende: «Complètement dingue».

«Je me tenais à côté de cette jeune femme quand elle est tombée à côté d'une Land Rover», a tweeté la journaliste du Belfast Telegraph Leona O'Neill. «J'ai appelé une ambulance pour elle mais la police l'a mise à l'arrière du véhicule et l'a emmenée à l'hôpital où elle est décédée».

Condamnation «sans réserve»

Arlene Foster, le cheffe du parti unioniste nord-irlandais DUP, a rapidement condamné les faits, évoquant un «acte insensé» et des «nouvelles déchirantes». «Ceux qui ont porté des armes à feu dans nos rues dans les années 70, 80 et 90 avaient tort», a-t-elle écrit en référence à la période des «Troubles», des violences qui ont déchiré la province britannique pendant trois décennies, entre républicains nationalistes (catholiques), partisans de la réunification de l'Irlande, et loyalistes unionistes (protestants), défenseurs du maintien dans la Couronne britannique. «Cela reste toujours aussi mal en 2019. Personne ne veut retourner (NDLR: aux Troubles). Mes pensées vont également aux officiers courageux qui ont défendu leur communauté».

Le parti nationaliste irlandais Sinn Féin a également condamné «sans réserve» ces faits, qualifiant le décès de la jeune femme d'«attaque contre toute la communauté, contre le processus de paix, et contre l'accord du Vendredi saint», signé en 1998 pour mettre fin aux Troubles, en vertu duquel le pouvoir dans la province est partagé entre le Sinn Fein et le DUP. «Nous restons unis dans notre détermination à bâtir un avenir meilleur et pacifique pour tous», a déclaré dans un communiqué Michelle O'Neill, la cheffe du Sinn Fein.

