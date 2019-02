Le pape veut «du concret» lors d'un sommet

«Le peuple de Dieu nous regarde et attend de nous non pas de simples et évidentes condamnations, mais de préparer des mesures concrètes et efficaces», a dit le souverain pontife, en donnant le coup d'envoi de ce sommet de trois jours et demi.

Cet événement est destiné à convaincre les chefs de l’Église catholique de leur responsabilité individuelle face aux agressions sexuelles sur mineurs, dont les victimes en colère réclament un électrochoc. «Il faut du concret», a-t-il martelé, en s'écartant d'un texte préparé à l'avance.

L’Église, dont la crédibilité a été sévèrement entachée en 2018 par la révélation de nouveaux scandales à grande échelle, au Chili, aux États-Unis ou encore en Allemagne, sait qu'elle doit agir au risque de couler.

«La crédibilité de l’Église est arrivée à un état apocalyptique»

La réunion vise à réveiller les consciences dans les rangs de l’Église, les 114 présidents des épiscopats venus de tous les continents devraient rentrer chez eux avec des idées claires à transmettre à leur tour aux évêques et prêtres, juge le pape François. «J'espère que cette réunion sera vue comme un tournant», avait formulé avant la rencontre, le cardinal américain, Blase Cupich.

Les organisateurs insistent beaucoup sur l'après-sommet, qui donnera lieu à certaines réformes du système, comme celle de «retoucher» des lois de l’Église qui en auraient besoin, précise l'archevêque maltais, Charles Scicluna. Ce n'est pas l'avis d'Anne Barrett Doyle, codirectrice de BishopAccountability.org, une banque de données publique américaine documentant les enquêtes sur les prêtres soupçonnés de crimes sexuels, «le droit canon doit être changé, lance-t-elle, non pas juste retouché ou modifié, mais fondamentalement changé pour cesser de donner la priorité aux prêtres sur les hommes et la vie des enfants et adultes vulnérables qui sont agressés sexuellement».

François Devaux, cofondateur de l'association française de victimes de prêtres pédophiles «La parole libérée», reçu mercredi au Vatican par les organisateurs du sommet, précise «la crédibilité de l’Église, du Vatican et du pape est arrivée à un état apocalyptique». Le pape conclura les travaux de ce sommet inédit par un discours, dimanche, très attendu.

