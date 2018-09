Un homme meurt d'une overdose en plein vol

Moments de panique dimanche sur un vol de la compagnie britannique Jet 2. D'après plusieurs médias, un voyageur a succombé après avoir consommé de la cocaïne pendant le trajet entre Manchester (Angleterre) et Ibiza (Espagne). Des témoins ont affirmé que le toxicomane multipliait les allers et retours vers les toilettes. Le personnel de cabine a alors décidé de les fermer pendant le reste du vol. C'est à ce moment-là que l'homme aurait mis de la poudre blanche dans un verre de vodka et aurait avalé le tout cul sec.

Quelques secondes après, le voyageur a été pris de tremblements avant de faire une attaque cardiaque. Le pilote a, lui, demandé un atterrissage d'urgence à Toulouse. Deux femmes ont alors posé l'homme dans l'allée et ont tout fait pour tenter de le ranimer, l'une d'entre elles ne respectant même pas les consignes de sécurité des hôtesses et refusant d'aller se rasseoir pendant la phase d'atterrissage.

À peine arrivé à terre, l'homme a été pris en charge par les secours. Il a été déclaré mort à l'hôpital. C'est finalement un autre avion de la compagnie qui est venu chercher les passagers restés sur place. Le vol a subi cinq heures de retard, a confirmé la compagnie.

(L'essentiel/atk)