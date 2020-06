L'Union européenne rouvre ses frontières à 15 pays

Les pays de l'UE ont convenu de rouvrir les frontières de l'Union et de l'espace Schengen à partir de mercredi aux voyageurs d'une liste de 15 pays, qui comprend la Chine sous condition, mais qui exclut les États-Unis, selon un communiqué officiel publié mardi.

Cette liste de pays dont la situation épidémiologique liée à la maladie Covid-19 est jugée suffisamment sûre pour la reprise des voyages, doit être actualisée toutes les deux semaines. Elle compte également l'Algérie, l'Australie, le Canada, la Géorgie, le Japon, le Monténégro, le Maroc, la Nouvelle-Zélande, le Rwanda, la Serbie, la Corée du Sud, la Thaïlande, la Tunisie et l'Uruguay.

«Nous voulons tous que tout cela se termine»

L'Union a fixé plusieurs critères pour qu'un pays soit sur la liste des admis, notamment un taux de nouveaux cas de Covid-19 proche ou en-dessous de 16 pour 100 000 habitants (moyenne dans l'UE) sur les 14 derniers jours. Cette évolution positive en Europe ne doit toutefois pas faire illusion: au niveau mondial la pandémie, qui vient de franchir deux seuils symboliques - plus d'un demi-million de morts et dix millions de cas - «est loin d'être finie» et «s'accélère» même, a averti lundi l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

«Nous voulons tous que tout cela se termine. Nous voulons tous reprendre nos vies. Mais la dure réalité est que c'est loin d'être fini», a mis en garde le directeur général de l'Organisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Le virus continue de faire des ravages en Amérique du Sud, aux États-Unis et semble redémarrer en Chine, et dans un «monde divisé» et face à «un manque d'unité nationale et de solidarité mondiale (...) le pire est à venir», a-t-il prévenu.

L'OMS va envoyer «la semaine prochaine» une équipe en Chine, où ce coronavirus est apparu en décembre, pour déterminer son origine et mieux le comprendre. Selon un comptage effectué par l'AFP 505 652 décès et 10,3 millions de cas étaient officiellement recensés lundi soir.

(L'essentiel/afp)