L'UE prête à un report du Brexit sous conditions

Les Européens sont prêts à accorder au Royaume-Uni un report du Brexit au-delà du 12 avril, mais avec des conditions strictes, ont déclaré mardi des ministres des pays de l'UE réunis à Luxembourg pour préparer un sommet extraordinaire programmé mercredi. «Nous nous trouvons dans une situation très, très frustrante, car il faut donner du temps à la partie britannique pour enfin savoir ce qu'elle veut réellement», a expliqué devant la presse le ministre allemand des Affaires européennes Michael Roth.

M. Roth a confirmé que les 27 envisageaient de reporter la date butoir du Brexit au-delà du 12 avril, «y compris avec un long report». Mais ce report doit «être soumis à des critères très stricts», a-t-il insisté, jugeant nécessaire que le Royaume-Uni s'engage à avoir une «attitude constructive» s'il devait prolonger sa présence dans l'UE. L'hypothèse d'un report «n'est ni acquise ni automatique», a déclaré son homologue française Amélie de Montchalin: «Il est extrêmement important que cette demande soit assortie d'un plan politique crédible qui explique ce qu'il se passera pendant cette extension demandée».

Elle a notamment posé la question du sort des députés européens qui seraient élus au Royaume-Uni, en cas de participation aux élections européennes fin mai, si le Royaume-Uni devait ensuite quitter l'UE d'ici le 30 juin, comme le demande Theresa May, c'est-à-dire avant la première réunion du Parlement européen. Un divorce sans accord est «toujours une possibilité», a estimé de son côté le ministre irlandais des Affaires étrangères Simon Coveney. Mais «je crois que les dirigeants européens sont ouverts à une extension», a-t-il ajouté.

La Première ministre britannique Theresa May se rend mardi à Berlin puis Paris à la veille du sommet européen crucial de mercredi à Bruxelles, où elle plaidera pour un report du Brexit. Initialement prévu le 29 mars, le divorce a déjà été repoussé au vendredi 12 avril. Mais faute d'avoir pu faire adopter l'accord de divorce qu'elle a négocié avec Bruxelles par les députés britanniques, Theresa May veut proposer un nouveau report jusqu'au 30 juin.

