L'ex-​​président kosovar devant la justice

Ancien chef politique de l'Armée de libération du Kosovo (UCK), Hashim Thaçi a démissionné de la présidence le 5 novembre suite à son inculpation pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité perpétrés durant la guerre d'indépendance (1998-1999). Peu de temps après l'annonce de sa démission, M. Thaçi, 52 ans, a été transféré au centre de détention du tribunal spécial (KSC), qui siège aux Pays-Bas, aux côtés de trois autres suspects.

Les quatre hommes sont soupçonnés de près de cent meurtres, de disparitions forcées, de persécutions et de tortures, des actes qui auraient été commis entre mars 1998 et septembre 1999. Au cœur de la vie politique kosovare depuis deux décennies, M. Thaçi a constamment proclamé son innocence, accusant la justice internationale de «réécrire l'Histoire». La guerre du Kosovo opposant forces serbes et guérilla indépendantiste kosovare albanaise a fait plus de 13 000 morts, des Kosovars albanais pour la plupart. Elle s'est terminée quand une campagne occidentale de frappes aériennes, au printemps 1999, a contraint les forces serbes à se retirer.

La première comparution de M. Thaçi, qui a promis de «collaborer étroitement avec la justice», aura lieu lundi à 15h (14h GMT) lors d'une audience publique à La Haye, a fait savoir le KSC.

(L'essentiel/afp)