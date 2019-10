Barcelone a vécu des scènes de guérilla urbaine

Le chef du gouvernement espagnol a convoqué d'urgence, mercredi, les patrons des principaux partis, après les scènes de guérilla urbaine qui ont marqué une rupture dans la contestation en Catalogne, à la suite de la condamnation des dirigeants indépendantistes. Au troisième jour des manifestations, la mobilisation se poursuivait mercredi, avec des marches devant converger vendredi, à Barcelone, jour de «grève générale» et de manifestation massive. Des routes et des voies ferrées étaient toujours coupées.

Barricades en flammes, policiers chargeant, manifestants casqués ou masqués: les images des violences vécues dans la nuit, dans un quartier central et chic de Barcelone, s'étalent à la une des principaux quotidiens. Des centaines de militants ont affronté les forces de l'ordre, après une manifestation ayant réuni 40 000 personnes dans la grande métropole catalane, dénonçant la police catalane et réclamant la démission du ministre de l'Intérieur régional. Des troubles ont aussi eu lieu à Gérone, Tarragone ou Lérida. Lundi déjà, des heurts violents avaient eu lieu lors du blocage de l'aéroport de Barcelone, par plus de 10 000 manifestants.

Après avoir dénoncé dans la nuit la «violence généralisée», le Premier ministre socialiste, Pedro Sanchez, a annoncé des consultations, mercredi, avec les patrons de la droite, du centre libéral et de la gauche radicale sur la réponse à donner. «Une minorité veut imposer la violence en Catalogne et rompre la coexistence», a répété le gouvernement, affichant sa fermeté. Selon le ministère de l'Intérieur, 51 personnes ont été arrêtées après ces violences, dont 29 dans la province de Barcelone. Entre forces de l'ordre et manifestants, 125 personnes ont été blessées, selon les services d'urgence.

(L'essentiel/afp)