Au moins 5 morts dans la tempête à Majorque

Une forte tempête a fait plusieurs victimes à Majorque. Mercredi, le bilan s'établit ainsi à au moins 5 morts ont annoncé les secours sur Twitter. En outre, 20 personnes ont disparu, selon les médias espagnols. L'est de l'île a été touché par une violente tempête, accompagnée de fortes précipitations. Un torrent a notamment débordé après «220 litres de pluie par mètre carré tombés ces dernières heures» dans la zone, a déclaré le gouvernement régional des Baléares.

La zone la plus touchée par ces inondations est située à quelque 60 kilomètres, à l'est de Palma de Majorque, la capitale de cette île très touristique. Les images qui circulent sur les réseaux sociaux montrent des voitures emportées par l'eau. «La nuit a été difficile, mais je pense que la journée sera pire», rapporte un responsable politique local cité par le journal El Mundo. Une personne a notamment été retrouvée morte dans sa voiture à S'Illot, tandis qu'une femme a perdu la vie dans sa maison de Sant Llorenç des Cardassar.

Selon le maire de la ville, les victimes sont trois hommes et deux femmes, dont deux sont des touristes britanniques. Une centaine de renforts avec deux hélicoptères, huit véhicules et des chiens sont arrivés mercredi matin, sur l'île, a fait savoir l'Unité militaire d'urgence espagnole. La Chambre des députés a observé une minute de silence, mercredi matin, tandis que le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, a souligné sur Twitter «sa solidarité et son soutien aux familles et aux amis des victimes ainsi qu'à toutes les personnes affectées par ces inondations tragiques». Sur Facebook, une alerte catastrophe a été activée pour la première fois pour l'île de Majorque.

5 morts et 5 disparus dans les terribles inondations (220 litres/m2) qui ont touché une petite ville de Majorque. https://t.co/CS9U2zWqRh — André Fazi (@AndreFazi) 10 octobre 2018

DIRECTO | Hablamos con el Alcalde de Sant Llorenç, Mateu Puiggròs. Las graves inundaciones dejan al menos 5 muertos y varios desaparecidos. 80 efectivos de @UMEgob se han desplazado a Mallorca https://t.co/xtGcpjjlya pic.twitter.com/TmLd5ZlDgt — Telediarios de TVE (@telediario_tve) 10 octobre 2018

Impresionantes inundaciones en Sant Llorenç, Mallorca. Reporte de Miguel Puigros Baldowski pic.twitter.com/hFgTJ4EXT7 — Arnaitz Fernández (@Armeteo) 10 octobre 2018

(L'essentiel/dpa)